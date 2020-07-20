رئاسة البرلمان تمنع النواب السابقين من استخدام شعار المجلس

المستقلة … وجهت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، بعدم استخدام الشعار الرسمي المعتمد للبرلمان من قبل أعضاء المجلس الوطني المؤقت، والجمعية الوطنية، ومجلس النواب للدورات السابقة خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم.

وذكرت رئاسة المجلس في بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان إنه “العلاقة التمثيلية التي تربط اعضاء مجلس النواب بناخبيهم والصفة والمركز القانوني لعضو المجلس كمكلف بخدمة عامة متفرغ للنيابة هي علاقة دستورية قانونية تظل قائمة طيلة الدورة الانتخابية، وأن الصفة والمركز القانوني لعضو مجلس النواب تنتهي وتنتفي بانتهاء الدورة الانتخابية التي انتخب فيها”.

ودعت “جميع المذكورين انفا إلى عدم استخدام شعار المجلس المعتمد خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم لتعارض ذلك مع ما تقدم بيانه ولما فيه من ايحاء للجهة المخاطبة باستمرار الصفة النيابية”، مؤكدة أنه “سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية”.