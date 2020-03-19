رئاسة الاقليم وحكومتها تخصصان ثلاثة مليارات دينار لاغاثة دهوك

( المستقلة)….اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ مليار دينار عراقي، لإغاثة محافظة دهوك التي اجتاحتها سيول مدمرة.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني اتصل بعد ظهر الخميس، هاتفيا بمحافظ دهوك فرهاد اتروشي وعبر عن مواساته وتعازيه لاسر وذوي الضحيتين الذين قضيا نحبهما في حدود المحافظة في سيميل وزاخو.

وأضاف البيان ان رئيس الاقليم تابع بدقة لاوضاع المنكوبين وتخمين الاضرار واعمال الاغاثة وكيفية مساعدة ومد يد العون للمنكوبين والمتضررين.

كما جاء في بيان رئاسة الاقليم فان بارزاني عبر عن تجديد مساندته لاعمال المؤسسات المعنية لاغاثة المنكوبين، مشيرا الى ان بارزاني قرر وكمساعدة عاجلة للاغاثة تخصيص مليار دينار من قبل رئاسة اقليم كوردستان وتقديمه لادارة محافظة دهوك.

ومن جهته وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بتخصيص ملياري دينار للمتضررين من فيضانات محافظة دهوك.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم انه بناء على توصية وامر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيقوم وفد من حكومة اقليم كوردستان يوم غد الجمعة برئاسة وزير الداخلية ريبر احمد بزيارة محافظة دهوك بهدف تفقد تنفيذ التوصيات والاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في المحافظة.

واضاف البيان ان رئاسة حكومة الاقليم قررت تخصيص مبلغ ملياري دينار كمساعدة للمتضررين من فيضانات دهوك وزاخو.( النهاية)