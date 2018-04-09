ذي قار تهاجم الموازنة وتؤكد أنها السبب وراء تأخر رواتب ومستحقات المواطنين

(المستقلة)… حمّل النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي الموازنة العامة السبب وراء تأخر رواتب ومستحقات الاجراء اليوميين، مبينا ان الايام القادمة ستشهد توزيع الرواتب المتأخرة لأكثر من ثلاثة أشهر على مستحقيها.

وأوضح الدخيلي في بيان له تلقته (المستقلة)… اليوم ان “الموازنة العامة للعراق تمت المصادقة عليها وهي في طور توزيعها على محافظات العراق وفق النسب المالية المحددة، وان الوزارة تعمل على تخصيص مبالغ الاجراء اليوميين وإرسالها إلى دوائها لتوزيعها على الاجراء اليوميين والعقود الذين تأخرت رواتبهم لمدة زادت على ثلاثة أشهر”.

وبين الدخيلي “اهمية الاجراء اليوميين والعقود كونهم جزءاً لا يتجزأ من عمل الدوائر الحكومية في محافظة ذي قار ويقومون بواجبات وخدمة كبيرة لا تتناسب مع حجم المبالغ الممنوحة لهم شهرياً”.

واضاف ان “الحكومة المحلية تسعى جاهدة بهدف زيادة رواتبهم والمطالبة بتثبيتهم على ملاكات الوزارات كونهم اصحاب شهادات عليا والمحافظة بأمس الحاجة لخدماتهم والأدوار التي يقدموها ذات اهمية بالغة لذي قار”. (النهاية)