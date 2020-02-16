ذي قار تقرر تحويل المحاضرين المجانين في المدارس الى عقود وزارية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، اليوم الاحد ، مديرية تربية المحافظة بتحويل جميع المحاضرين المجانين الى عقود وزارية .

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وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه  ” بناء على الصلاحيات المخولة لادارة المحافظة حسب كتاب رئاسة الوزراء الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بالعدد 3179 في 26/12/2019 ، تقرر شمول جميع المحاضرين بالقرار 315 لسنة 2019 ، ويخول مدير عام التربية بالتعاقد مع المحاضرين “.

وتابع البيان ان ” التعاقد يشمل جميع الحقوق والامتيازات في عملية التوصيف الوظيفي وتوطين الرواتب والتقاعد  واحتساب سنوات الخدمة وممارسة العمل في جميع المستويات الادارية واللجان الرئيسية والفرعية “.

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