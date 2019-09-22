ذي قار تقرر انشاء مركز للسرطان وتخصص مليار دينار لادوية المرض

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مجلس محافظة ذي قار بعد جلسة طارئة عقدها، اليوم الاحد ، عن انشاء مركز متخصص لامراض السرطان وتخصيص مليار دينار لشراء ادوية الامراض السرطانية من عوائد البترو دولار للعام الحالي .

وقال رئيس المجلس رحيم الخاقاني ان ” المجلس صوت بالاجماع على القرار في جلسته الطارئة التي خصصت لمناقشة ملف مرض السرطان ، والتي استضاف فيها مدير عام دائرة الصحة وكالة ومدير شركة نفط ذي قار ومدير البيئة والدوائر المعنية الاخرى “.

واوضح ان ” الحكومة المحلية تعتزم مفاتحة رئاسة الوزراء والبرلمان ووزارة الصحة لرفد المحافظة بالاطباء الاخصائيين في الاورام الخبيثة ، وتشكيل لجان علمية متخصصة لدراسة الاصابات ومعرفة سبب انتشار المرض ووضع برامج وقائية “.