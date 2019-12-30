ذي قار تعلن الحداد على سبعة شهداء قضوا بالقصف الامريكي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر الحداد على ارواح سبعة شهداء من ابناء المحافظة قضوا في القصف الامريكي الذي استهدف مقر لواء 45 حشد شعبي في القائم غربي الانبار يوم امس .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الانتهاك الامريكي المستمر لسيادة العراق يحتم علينا الوقوف بوجه المارد الامريكي الذي يحاول فرض سيطرته وهيمنته بالقوة ، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات والتدابير لحفظ سيادة العراق وامنه “.

وتابع العمر ” ندين وبشدة العدوان الامريكي الغاشم على مقرات حشدنا الشعبي والذي ذهب ضحيته ثلة من الابطال بين شهيدٌ وجريح ، وكانت الناصرية كما هي عادتها دائما تتقدم الصفوف في تقديم التضحيات “.

وأضاف ان “محافظة ذي قار تنعى استشهاد وجرح عدد من أبنائها الأبطال ونعلن الحداد على أرواحهم “.