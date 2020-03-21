ذي قار تعفي المواطنين من اجور الخدمات وايجارات املاك الدولة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجهت ادارة محافظة ذي قار باعفاء المواطنين من اجور خدمات الكهرباء والماء وايجارات املاك الدولة لشهر اذار الجاري .

وذكر محافظ ذي قار-وكالة اباذر العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” التوجيه يأتي ضمن قرارات خلية الازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، بعد تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال في المحافظة في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا “.

وقال ” على جميع المواطنين ملازمة منازلهم والالتزام بقرارات خلية الازمة لتحجيم الاصابات او الحالات المشتبه اصابتها بالفيروس وحماية الصحة العامة “.

ودعا العمر ” القطاع الخاص والتجار واصحاب الاملاك الى مراعاة الظروف الراهنة ، واتخاذ خطوة انسانية بعدم اثقال كاهل المواطنين بمبالغ الايجارات ، من اجل دعم اصحاب المصالح للالتزام بقرار حظر التجوال “.