ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المقبل

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، اليوم الاثنين ، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الاربعاء المقبل .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوائلي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ادارة المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية لاتاحة الفرصة للموظفين لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام “.

وكان مجلس الوزراء قد اعلن عن تعطيل الدوام ، يوم الخميس المقبل ، في عموم البلاد بمناسبة الزيارة الاربعينية .