ذي قار تعتمد الفرز الالكتروني لنتائج تعيينات

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن رئيس مجلس ذي قار رحيم الخاقاني عن اعتماد ولاول مرة في المحافظة آلية الفرز الالكتروني لتحديد اسماء الفائزين بتعيينات دوائر العمل والشؤون الاجتماعية التي فتح التقديم عليها مطلع الشهر الحالي.

وقال الخاقاني ان ” الآلية تحفظ حق جميع المتقدمين بمنافسة نزيهة وتضمن الشفافية في الاختيار وتقضي على المحسوبية وتتجاوز الاشكالات والاخفاقات التي رافقت عمليات الفرز في تعيينات السنوات الماضية ” .

واوضح ان ” ميزة الفرز الالكتروني يبين للمتقدمين عدد النقاط التي حصلوا عليها وتسهل الاعتراض لمن يجد نفسه غبن في نسبة النقاط ، فضلا عن اعلان النتائج بمدة قياسية “.

وكانت ذي قار فتحت في الخامس من الشهر الجاري باب التقديم على ( 80) درجة وظيفية على ملاك دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .