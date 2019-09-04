(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اطلقت محافظة ذي قار 80 درجة وظيفية في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية ضمن حركة الملاك .
وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي ان ” الدرجات وزعت بواقع 62 درجة لهيئة ذوي الاعاقة ، و 15 لدائرة العمل والتدريب المهني ، و 3 لقسم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية “.
وتابع ان ” التقديم يفتح يوم غد الخميس من خلال استمارة الكترونية عن طريق الموقع الرسمي الديوان المحافظة “.
واشار الى ” تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات التقديم والفرز واعلان النتائج “.
ذي قار تطلق 80 درجة وظيفية على ملاك دوائر العمل والشؤون الاجتماعية
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اطلقت محافظة ذي قار 80 درجة وظيفية في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية ضمن حركة الملاك .