ذي قار تطلق 80 درجة وظيفية على ملاك دوائر العمل والشؤون الاجتماعية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اطلقت محافظة ذي قار 80 درجة وظيفية في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية ضمن حركة الملاك .

وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي ان ” الدرجات وزعت بواقع 62 درجة لهيئة ذوي الاعاقة ، و 15 لدائرة العمل والتدريب المهني ، و 3 لقسم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية “.

وتابع ان ” التقديم يفتح يوم غد الخميس من خلال استمارة الكترونية عن طريق الموقع الرسمي الديوان المحافظة “.

واشار الى ” تشكيل لجنة لمتابعة اجراءات التقديم والفرز واعلان النتائج “.