ذي قار تطلق مشروعا لإعادة الاطفال المتسربين من المدارس

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت مديرية تربية ذي قار عن قرب اطلاق مشروع علم طفلا الذي يهدف الى عودة خمسة الاف تلميذ متسرب وغير مسجل ، بالتعاون مع اليونسكو الدولية ومنظمة الاغاثة الانسانية السويدية .

وقال بيان صادر عن التربية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” تربية ذي قار وضعت كافة الخطط المناسبة لاحتواء اعداد التلاميذ المشمولين بالمشروع من خلال المدارس المسرعة او فتح مراكز خاصة “.

واوضح البيان ان ” المناطق النائية لها الاولوية بهذا المشروع “.