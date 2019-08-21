(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت مديرية تربية ذي قار عن قرب اطلاق مشروع علم طفلا الذي يهدف الى عودة خمسة الاف تلميذ متسرب وغير مسجل ، بالتعاون مع اليونسكو الدولية ومنظمة الاغاثة الانسانية السويدية .
وقال بيان صادر عن التربية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” تربية ذي قار وضعت كافة الخطط المناسبة لاحتواء اعداد التلاميذ المشمولين بالمشروع من خلال المدارس المسرعة او فتح مراكز خاصة “.
واوضح البيان ان ” المناطق النائية لها الاولوية بهذا المشروع “.
ذي قار تطلق مشروعا لإعادة الاطفال المتسربين من المدارس
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت مديرية تربية ذي قار عن قرب اطلاق مشروع علم طفلا الذي يهدف الى عودة خمسة الاف تلميذ متسرب وغير مسجل ، بالتعاون مع اليونسكو الدولية ومنظمة الاغاثة الانسانية السويدية .