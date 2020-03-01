ذي قار تصادق على التصميم الاقطاعي لتوزيع 4000 قطعة سكنية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، الاحد ، عن المصادقة على التصميم الاقطاعي لمشروع توزيع 4000 قطعة ارض سكنية غرب المحافظة لتوزيعها على الشرائح المشمولة .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الايام المقبلة ستشهد اكمال تجهيز التصميم الاقطاعي والمصادقة عليه لتوزيع 16000 قطعة ارض سكنية اخرى ، والمباشرة بعملية التوزيع بعد اكمال اجراءات طلبات الحصول على قطع الاراضي السكنية لجميع الشرائح المشمولة .

وتابع ان ” ملاكات دائرة بلدية الناصرية والدوائر الساندة لها اكملت اجراءات التصميم الاساس للوجبة الاولى بجهود استثنائية من اجل الاسراع بعملية التوزيع حال اكمال معاملات المواطنين الجاري استقبالها حاليا فيما تواصل اعمالها لاستكمال التصميم القطاعي للوجبة الثانية ” .

ولفت الى ان” ادارة المحافظة عازمة على توزيع 20 الف قطعة ارض سكنية قريبا على الشرائح التي استقبلت طلباتها ، والعمل على اكمال تصاميم قطاعية اخرى في مناطق متعددة لتكون جاهزة للتوزيع “.

وكان محافظ ذي قار وكالة اباذر عمر العمر قد اعلن ، يوم الجمعة الماضي ، عن المباشرة باجراءات استلام طلبات الحصول على قطع الاراضي السكنية ولجميع الشرائح المشمولة بدءا من ، اليوم الاحد ، ووفق جدول للمراجعة من اجل تسهيل اجراءات عملية التقديم من خلال دائرة بلدية الناصرية .