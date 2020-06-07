ذي قار تسجل 68 اصابة جديدة بكورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد ، عن تسجيل 68 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، من بين المصابين موظفين في المؤسسات الصحية .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” التحاليل المختبرية اكدت اصابة 68 شخصا بفيروس كورونا من بينهم منتسبين في المؤسسات الصحية من ملاكات طبية وتمريضية وادارية ، ومن بين الاصابات 42 حالة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة “.

ولفت الى ان ” عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة وصل الى 375 حالة اصابة مسجلة “.