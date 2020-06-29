ذي قار تسجل 200 اصابة بكورونا و 163 حالة شفاء ، 4 وفيات

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، الاثنين ، حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا ، اضافة الى حالات شفاء ووفاة .

وقال مصدر طبي ان ” صحة المحافظة سجلت 200 اصابة جديدة بكورونا ، و 163 حالة شفاء ، و 4 وفيات “.

واشار الى ان ” الاصابات توزعت على قضاء سوق الشيوخ بواقع 102 اصابة ، ومدينة الناصرية 69 ، وقضاء الرفاعي 4 اصابات ، وقطاع الاهوار 4 ، والشطرة 5 ، وقلعة سكر 4 ، والنصر 7 ، وسيد دخيل 3 ، ومن خارج المحافظة 2 “.

ولفت الى ان ” عدد الاصابات لغاية اليوم بلغ 2983 ، منها 1911 حالة شفاء ، و 173 حالة وفاة “.