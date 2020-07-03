ذي قار تسجل 118 اصابة جديدة و 51 حالة شفاء و 15 وفاة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الجمعة ، عن تسجيل 118 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 51 حالة شفاء و 15 وفاة .

وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” عدد النماذج المفحوصة اليوم 275 نموذجا ، وان الاصابات المسجلة توزعت على سوق الشيوخ بواقع 46 اصابة ومدينة الناصرية 58 ، و قلعة سكر 5 ، والرفاعي 4 ، والجبايش 3 ، و الفجر 1 ، والنصر 1 “.

واشار الى ان ” مجموع الاصابات منذ تفشي الفيروس بلغ 3816 اصابة ، منها 2782 حالة اكتسبت الشفاء التام ، و 220 وفاة “.