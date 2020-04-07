ذي قار تسجل خمس اصابات جديدة بكورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار ، الثلاثاء ، خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وقال بيان صادر عن صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج فحص العينات في مختبر الصحة العامة في بغداد ، اثبت اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا “.

ولفت الى ان ” ثلاثة مصابين من سكنة منطقة الشريف في الناصرية هم ملامسين لاحد المرضى ، والاصابة الرابعة لامرأة تبلغ من العمر 50 عاما ، راقدة في ردهات العزل الصحي وهي من منطقة الاسكان الصناعي في مدينة الناصرية ، والحالة الخامسة لعنصر امني من سكنة قضاء الرفاعي شمالي ذي قار “.