ذي قار تسجل اول وفاة بفيروس كورونا

(المستقلة)/ حيدر حسين المشرف/.. كشفت دائرة صحة ذي قار ، مساء الخميس ، عن تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 88 عاما من سكنة قضاء سيد دخيل .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في العاصمة بغداد لعينة اخذت من المتوفي اكدت اصابته بفيروس كورونا المستجد “.

وذكر البيان ان ” المواطن الذي توفي بالفيروس كان راقدا في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، كونه يعاني من عجز كلوي وعجز في القلب اضافة الى عجز في الجهاز التنفسي “.

وتابع البيان ان ” جثمان المصاب سيدفن محليا وفق معاير منظمة الصحة العالمية”.‎