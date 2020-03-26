ذي قار تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء الخميس ، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لامراة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة شمالي المحافظة .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج التحاليل المختبرية لعينات ارسلت  الى مختبر الصحة العامة في بغداد  ، اكد اصابة امراة في العقد السادس من سكنة قضاء الشطرة بفيروس كورونا “.

واشار البيان الى ان ”  المريضة حجرت في  ردهات العزل المخصصة وقدمت لها خدمات الرعاية الصحية وفق معاير منظمة الصحة العالمية “.

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