ذي قار تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء الخميس ، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لامراة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة شمالي المحافظة .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج التحاليل المختبرية لعينات ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد ، اكد اصابة امراة في العقد السادس من سكنة قضاء الشطرة بفيروس كورونا “.

واشار البيان الى ان ” المريضة حجرت في ردهات العزل المخصصة وقدمت لها خدمات الرعاية الصحية وفق معاير منظمة الصحة العالمية “.