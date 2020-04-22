ذي قار تسجل إصابة طفل رضيع بكورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا من ضمنها طفل رضيع يبلغ من العمر 50 يوما .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خمس حالات مصابة بكورونا لعائلة تسكن مدينة الناصرية قادمة من جمهورية مصر ، والاصابة السادسة لطفل رضيع يبلغ من العمر 50 يوما ملامس لاحد المصابين في منطقة السايح غربي الناصرية ”

واشار البيان الى ان ” عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة ارتفع الى 60 اصابة “.