ذي قار تستلم جهاز بت سكان لتشخيص الاورام السرطانية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن وصول جهاز بت سكان الخاص بتشخيص الاورام السرطانية الى المحافظة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” الجهاز سينصب في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، ويدار من قبل كادر طبي متخصص برئاسة طبيب نووي نسب الى المحافظة مؤخرا “.

وذكر ان ” الجهاز موديل دسكفري اي كيو ، وهو من الاجهزة المعدودة في البلاد ، ويعد الاول الذي يدخل ضمن القطاع الحكومي من خلال التعاقد مع شركة GE الامريكية “.