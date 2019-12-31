ذي قار تستلم جهاز بت سكان لتشخيص الاورام السرطانية
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن وصول جهاز بت سكان الخاص بتشخيص الاورام السرطانية الى المحافظة .
وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” الجهاز سينصب في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، ويدار من قبل كادر طبي متخصص برئاسة طبيب نووي نسب الى المحافظة مؤخرا “.
وذكر ان ” الجهاز موديل دسكفري اي كيو ، وهو من الاجهزة المعدودة في البلاد ، ويعد الاول الذي يدخل ضمن القطاع الحكومي من خلال التعاقد مع شركة GE الامريكية “.
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