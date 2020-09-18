ذي قار تستحدث تسعة مستشفيات ميدانية لزائري الاربعينية

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني عن استحداث تسعة مستشفيات ميدانية في اطار الاستعدادات لاستقبال زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنائب حازم الكناني تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الكناني تراس اجتماعا موسعا مع الدوائر الحكومية ، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالزيارة الاربعينية “.

واشار الى ” استحداث تسعة مستشفيات ميدانية ، تجهز بالاجهزة والمواد الطبية والكوادر الصحية ، فضلا عن تزويد مداخل مدن المحافظة باجهزة فحص الحرارة ، وتوزيع الكمامات والكفوف والارشادات الطبية على الزائرين “