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ذي قار تحصد ثلاث جوائز في المهرجان المسرحي السنوي لتربيات العراق

01/09/2019

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. حصد قسم النشاط الرياضي والمدرسي في تربية ذي قار ثلاث جوائز في المهرجان المسرحي السنوي لفرق تربيات العراق المقام في محافظة كركوك .
وحصل نص مسرحية( تخيل ذلك) على جائزة افضل اداء جماعي للممثلين علي خضير وحيدر عبد الرحيم وكرار عبد العالي ومخلد جاسم ،كما حصل على جائزة افضل نص مسرحي للكاتب علي عبد النبي الزيدي ، إضافة الى جائزة لجنة التحكيم .

وكرم الفائزون بدروع وشهادات في حفل حضره مدير عام النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية ومدراء النشاط الرياضي والمدرسي في العراق .

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