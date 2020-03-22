ذي قار تحدد سعر الامبير بثلاثة الاف دينار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر ، الاحد ، بتحديد سعر الامبير من المولدات الاهلية بثلاثة الاف دينار مرعاة للظروف الراهنة .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” ادارة المحافظة وجهت بتحديد سعر الامبير من المولدات الاهلية بثلاثة الاف دينار ، مرعاة للظروف التي تمر بها المحافظة في مواجهة فيروس كورونا من حظر للتجوال ، وتعطيل الدوام الرسمي “.

ووجه العمر ” جميع الدوائر المعنية متابعة اللالتزام بالاجور المحددة ، واوقات التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية ، وتوفير الوقود اللازم لاصحاب المولدات ، ومحاسبة المخالفين للتسعيرة المقررة “.