ذي قار تجدد التعاقد مع محاضري التربية المجانيين

(المستقلة)/ حيدر المشرف/..قررت ادارة محافظة ذي قار اعادة العمل بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين في مديرية تربية المحافظة لاتاحة الفرصة امامهم بالحصول على فرصة عمل ضمن اختصاصاتهم .

وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” ادارة المحافظة اصدرت كتابا الى مديرية التربية يتضمن اعادة العمل بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين الذين باشروا في المدارس ضمن اقسام التربية في المحافظة “.

واشار الى ان ” الاجراء جاء بعد التشاور مع مديرية التربية واطلاق استمارات خاصة ، وتحديد اكثر من مركز للتعاقد ، في اطار دمج المحاضرين في المؤسسة التربوية بشكل مجاني لحين توفير التخصيصات المالية من قبل الوزارة “.