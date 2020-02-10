ذعر دولي.. بعد فرار 5 ملايين شخص من ووهان منذ انتشار كورونا

المستقلة / تمكن حوالي خمسة ملايين شخص من الفرار من مدينة ووهان مركز انتشار فيروس كورونا قبل وضعها تحت الحجر الصحي بسبب الفيروس ، ونقل العدوى القاتلة معهم إلى المناطق المجاورة.

وبعد أسابيع من ظهور التقارير الأولى عن وجود فيروس جديد غامض في ووهان ، خرج ملايين الأشخاص من المدينة الصينية الوسطى ، متكدسين في الحافلات والقطارات والطائرات في الوقت الذي اندلعت فيه الموجة الأولى من هجرة السنة القمرية الجديدة الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.

وبدأ المسؤولون في مدينة ووهان أخيرًا إغلاق الحدود في 23 يناير ، لكن بعد فوات الأوان.

في حديثه إلى الصحفيين بعد أيام قليلة من وضع المدينة تحت الحجر الصحي ، قدّر رئيس البلدية أن 5 ملايين شخص قد غادروا بالفعل.

يظهر الآن تحليل لأنماط السفر المحلية باستخدام بيانات موقع الخرائط من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “بايدو”، أنه خلال الأسبوعين قبل إغلاق ووهان ، كان ما يقرب من 70 % من الرحلات خارج المدينة الصينية الوسطى داخل مقاطعة هوبى.