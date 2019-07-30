“ذا فويس” ينطلق مجددا بانضمام راغب علامة وسميرة سعيد للجنة التحكيم

(المستقلة)..أعلنت شبكة MBC رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من برنامج ’ذا فويس‘ The Voice، بدايةً من شهر آب/أغسطس المقبل. ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم الذين يشاركون في لجنة التحكيم، فمن الموسم الفائت يستمر كل من الفنانة الإماراتية أحلام ومحمد حماقي، بينما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

ولعل انضمام راغب علامة إلى لجنة تحكيم ومدربي البرنامج إلى جانب أحلام كان من أهم الأحداث المثيرة للجدل والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف لا وقد كان ثمة خلافات كثيرة بين النجمين في برنامج Arab Idol، وتسببت الخلافات حينها في مغادرة راغب علامة للبرنامج وانسحابه منه بشكل نهائي.حيث كانت قد قالت أحلام ببرنامج “أنا والعسل” مع الإعلامي اللبناني نيشان عن راغب علامة: “راغب علامة كان يحاول يستفزني طوال الوقت”.

فيا ترى كيف ستكون علاقة السوبر ستار هذه المرة مع الفنانة الإماراتية أحلام؟ وهل يعتبر قبوله الانضمام إلى البرنامج والجلوس في الكرسي الذي بجانبها علامة على انتهاء هذه الخلافات وعلى الصلح وعودة المياه إلى مجاريها بينهما؟

أما الجدل الثاني الذي شهده الموسم الخامس من برنامج ’ذا فويس‘ فكان عدم مشاركة إليسا والتي صرحت بأنها لم تتلق دعوة للمشاركة وفي حال تلقيها العرض فإنها ستعتذر بسبب انشغالها بتصوير ألبومها الجديد.

كما فاجأ انضمام الفنانة سميرة سعيد إلى لجنة الحكم والمدربين بعد أن تم تناقل أخبار مشاركة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب