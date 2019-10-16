ذا صن البريطانية : مسؤولي توتنهام أجروا اتصالًا مع مورينيو

(المستقلة) …. كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن أحد الأندية الكبرى في البريميرليج تواصل في الفترة الأخيرة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مسؤولي نادي توتنهام أجروا اتصالًا مع مورينيو، لمعرفة رأيه بشأن خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مقعد المدير الفني.

ويعاني توتنهام منذ بداية الموسم الجاري من تراجع النتائج في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

كما صرح دانييل ليفي، رئيس توتنهام، أن الفريق الحالي يضم لاعبين لا يريدهم المدير الفني.

ولم يعد مورينيو للتدريب منذ أن أقاله مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، كما أنه رفض عرضًا لقيادة ليون في الصيف المنقضي.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة.