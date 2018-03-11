دينا تعلم الكوريات الرقص الشرقي

(المستقلة)..بعد انتهاء جولتها في اليابان، توجهت الفنان الاستعراضية دينا إلى العاصمة الكورية سول، لتعليم الفتايات الرقص الشرقي.

ونشرت دينا عبر حسابها على Instagram مقاطع فيديو وصور لزيارتها لكوريا الجنوبية، التي قدمت بها حفلا استعراضيا على هامش دورة التدريب التي تقدمها هناك.

Workshop in #Japan A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on Mar 4, 2018 at 6:02am PST

وزارت الفنانة الاستعراضية دينا اليابان، ضمن ورشة عمل خاصة بتعليم عدد من الفتيات اليابانيات الرقص الشرقي.

حفلة #كوريا ❤️❤️❤️🙏🙏 A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on Mar 9, 2018 at 6:42am PST

ومن ناحية أخرى، تشارك دينا الممثل ياسر جلال في بطولة مسلسله الجديد “رحيم”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2018.

مسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال ومحمد رياض وصبري فواز ودنيا وراندا البحيري ودينا واللبنانية نور، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة “فنون مصر” لكل من ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.