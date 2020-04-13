دينا الشربيني على كرسي متحرك ولا تتذكر أحدا

المستقلة/طرحت الصفحة الرسمية للفنانة دينا الشربيني على موقع إنستقرام الإعلان التشويقي الرسمي الأول لمسلسلها “لعبة النسيان” المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل حصريا على قناة MBC مصر، بعد انتشار أنباء أكدت تأجيل عرضه بسبب توقف التصوير التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

دينا ظهرت في الإعلان بدور سيدة محتجزة في المستشفى عقب تعرضها لحادث أفقدها الذاكرة والقدرة على الحركة، وتحاول بمساعدة طبيبة نفسية تجسد شخصيتها الفنانة انجي المقدم استعادة ذاكرتها وبنفس الوقت اكتشاف لغز الجريمة.

مسلسل “لعبة النسيان” ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية النفسية ومقتبس عن فورمات أجنبي وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.