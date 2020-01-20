ديمبيلي يعود لتدريبات برشلونة

المستقلة / حسام الدين جمال / عاد عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الإسباني، للمشاركة في تدريبات فريقه، ليقترب من العودة للمباريات، بعد غيابه قرابة شهرين للإصابة.

ديمبيلي تعرض لإصابة في الفخذ قبيل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال مشاركته في مواجهة بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وظهر الجناح الفرنسي الشاب في مركز تدريبات برشلونة، الإثنين، في بداية المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي، استعدادًا للمشاركة في المباريات.

ونشر أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيه ديمبيلي وهو يتدرب في الصالة الرياضية.

ورغم عودته للتدريبات، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إلى أن ديمبيلي لن يكون قادرا على المشاركة في المباريات خلال فترة أقل من 3 أسابيع.

يذكر أن ديمبيلي صاحب الـ22 عاما شارك في 9 مباريات مع البارسا بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.