ديلي ميل : العصائر المصنعة تهدد صحة الأطفال

(المستقلة) … كشف علماء من الولايات المتحدة أن الأطفال الذين يتناولون عصائر الفواكه المصنعة الغنية بالسكر بصورة دورية، يعانون أكثر من غيرهم من الربو.

وتشير صحيفة ديلي ميل إلى نتائج دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية. ودرس الباحثون المواد الغذائية التي تتناولها 1068 أمّا وأطفالهن في وجباتهم اليومية، وكذلك المعلومات المتوفرة عن صحة الأطفال، بهدف تحديد العلاقة بين المشروبات المحتوية على سكر الفروكتوز ومرض الربو.

وبعد تحليل النتائج، توصل العلماء إلى أن الأطفال (بمؤشرات كتلة مختلفة) الذين يتناولون هذه المشروبات بصورة دورية يعانون من الربو أكثر من غيرهم بنسبة 77%. كما ظهرت مشاكل في التنفس بسبب تناول الأمهات لهذه المشروبات خلال فترة الحمل.

ويقول الباحث شيريل ريفاس-شيمان: “إلى جانب العلاقات المعروفة بين البدانة والربو، اكتشفنا أن المشروبات الغنية بالسكر، وخاصة الفركتوز، تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. ولكننا لم نحدد كيف يسبب السكر الربو. ويمكن الافتراض بأن هذه المركبات تسبب التهابات تؤثر في نمو الرئتين”.

وقد سبق وأن أثبت العلماء أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالربو، لأن الهرمونات الجنسية للمرأة لا تحجب الالتهابات ولا تبطء إفراز الرئتين للغشاء المخاطي كما يفعل هرمون التستوستيرون.