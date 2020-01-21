ديسابر يعود لتدريب الوداد المغربي

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تعيين المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، مديرا فنيا للفريق، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، الذي أقيل مؤخرا لسوء النتائج.

ونشر الحساب الرسمي للوداد على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها التعاقد مع ديسابر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وسبق لديسابر صاحب الـ43 عامًا تدريب الوداد بين عامي 2016 و2017، غير أنه لم يحقق أي إنجازات تذكر مع الفريق البيضاوي.

كما سبق للمدرب الفرنسي تدريب عدة أندية أفريقية أبرزها الترجي التونسي والإسماعيلي وبيراميدز المصريين، بجانب المنتخب الأوغندي.

ويتصدر الوداد البيضاوي، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 29 نقطة من 13 جولة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الوصيف.