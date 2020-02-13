ديزني تستعد لإنتاج الجزء الثانى من فيلم «علاء الدين »

(المستقلة) – منى شعلان/ تستعد شركة “ديزني” لإنتاج الجزء الثاني من فيلم Aladdin “علاء الدين” ، للنجم الأمريكى ويل سميث ، والفنان الكندى ذات أصول مصرية مينا مسعود ، بعد الأرباح المذهلة الذى حققها الفيلم والتى تجاوزت مليار دولار عالميا.

ووفقا موقع variety ، إن الجزء الثاني ما زال في مراحل مبكرة من التحضيرات ،و أن كاتبي السيناريو جون جاتنز والمرشحة للأوسكار أندريا بيرلوف تم التعاقد معهما لكتابة الجزء الجديد.

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وفي الوقت ذاته، أعلن المنتج السينمائي ريان هالبرين انضمامه لطاقم الفيلم، كذلك من المقرر عودة منتجي الجزء الأول دان لين وجوناثان إيريش للعمل على هذا الجزء أيضًا.

وفيلم “علاء الدين” من بطولة ويل سميث ، ومينا مسعود ، وناعومي سكوت ، وهو مقتبس من فيلم الأنيميشن الذي صدر في التسعينيات وحقق نجاحا كبيرا.