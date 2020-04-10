ديزني تؤجل طرح أكثر من 12 فيلما بسبب كورونا

المستقلة /قررت شركة “ديزني” الأمريكية، تأجيل طرح إطلاق أكثر من 12 فيلما في دور العرض السينمائية، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ويبيّن الجدول المنقح لـ”ديزني” تأجيل عرض أفلام ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، وجميعها مستوحاة عن قصص “مارفل” الهزلية، وهي “Black Widow” من بطولة سكارليت جوهانسون، و”The Eternals” من بطولة أنجلينا جولي وسلمى حايك، إلى جانب أجزاء جديدة لأفلام الأبطال الخارقين “ثور” و”دكتور سترينج”، وذلك بعد أن تم إغلاق دور العرض السينمائية في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار الوياء العالمي، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتم تأجيل عرض فيلم “Black Widow” أو “الأرملة السوداء” إلى شهر تشرين الثاني، كما أن هناك فيلما عن قصص “مارفل” لم يتم تسميته بعد، كان من المقرر طرحه في صيف 2022، ولكن تم حذفه من الجدول المنقح بالكامل.

ولكن في علامة على التفاؤل بأن دور السينما في أمريكا الشمالية يمكن إعادة فتحها عاجلا وليس آجلا، فإن فيلم “مولان” من إنتاج “ديزني” سيعرض في شهر تموز بدور العرض، وهو نسخة حية لواحد من أشهر أفلام “ديزني” الكرتون، الذي من إنتاج عام 1998، وتدور أحداثه في الصين، حول محاربة أسطورية.

ويتماشى طرح فيلم “مولان” في دور العرض السينمائية قريبا مع إعلان مسؤولي الرابطة الوطنية لأصحاب المسرح، الذين قالوا في ندوة عبر الإنترنت يوم الجمعة، إن المسارح يمكن إعادة فتحها في أواخر أيار أو حزيران، مع تطبيق سياسات البعد الاجتماعي، وضمان عدم جلوس المشاهدين بالقرب من بعضهم البعض داخل صالات العرض.

وفي مفاجأة منها، قررت “ديزني” أن تطرح فيلمها الجديد “Artemis Fowl” عبر خدمة البث الرقمي، وتحديدا عبر “ديزني بلس”، متخطيا تماما دور العرض السينمائية، ولكن لم يتم تحديد مواعدا لعرضه.

كذلك تم تأجيل عرض الجزء الجديد من أفلام “إنديانا جونز”، الذي هو بدون عنوان حاليا، لمدة عام كامل حتى تموز 2022، كما سيعرض معه في نفس التاريخ الجزء الجديد من أفلام البطلة الخارقة “كابتن مارفل”.