ديربي ناري بين الريال وأتلتيكو مدريد بالدوري الاسباني

(المستقلة) …. يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، فى تمام الساعة الخامسة والربع عصر اليوم الأحد، فى مواجهة ديربى العاصمة، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يسعى للاقتراب من وصافة الليجا تحت ضغوط إهداء اللقب لبرشلونة

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم حائرا بين الفوز أو الهزيمة، حيث إنه فى حالة تحقيقه الفوز سيكون حليفا لعدوه اللدود برشلونة، حيث إن تعادل الملكى أو فوزه على أتلتيكو مدريد الوصيف الأقرب لمنافسة الفريق الكتالونى على اللقب خلال الموسم الجارى، سيضمن للبلوجرانا البطولة بنسبة كبيرة قبل انتهاء منافساتها بـ7 جولات، كما سيتيح للبلوجرانا التتويج بالليجا رسميا أمام الميرنجى مطلع مايو المقبل.

ايسكو

وسيتمنى عشاق برشلونة فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد للمرة الأولى، فى مباراة اليوم، على الرغم من الكراهية التى يحملونها تجاه المرينجى، حيث أن فوزه أو تعادله مع أتلتيكو، سيقربهم من اللقب قبل 7 جولات من نهاية البطولة.

بنزيما

ويحتل نادى برشلونة الإسبانى صدارة مسابقة الليجا برصيد 79 نقطة فيما يأتى أتلتيكو مدريد وصيفاً برصيد 67 نقطة ثم ريال مدريد ثالثاً برصيد 63 نقطة.

رونالدو يتحفز لخطف لقب الهداف من ميسي

أصر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو على خوض مباراة اليوم، ورفض مقترح زين الدين زيدان مدرب الفريق بإراحته فى اللقاء، بالرغم من أنه لم يحصل على راحة منذ أسابيع طويلة، أملا فى خطف لقب هداف الدوري الإسبانى من النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

رونالدو

وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو قد غاب عن منافسة ميسي على لقب هداف الدوري الإسبانى، خلال الأسابيع الأولى من الموسم، حيث كان يعانى من الجفاف التهديفى لفترة طويلة، ولكنه استطاع التغلب على تلك الأزمة وسجل فى ثمانية من أخر تسع مباريات خاضها بالليجا.

وعادل النجم كريستيانو رونالدو عدد أهداف الأورجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى الذى يحتل وصافة هدافى الدوري الإسبانى برصيد 22 هدفا، فى طريقه لمنافسة ميسي المتصدر بـ 26 هدفا.