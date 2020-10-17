ديربي الميرسيسايد يحسم التعادل بين إيفرتون و ليفربول

المستقلة/ -حسم التعادل (2-2) ديربي الميرسيسايد، الذي جمع بين إيفرتون وضيفه ليفربول، اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (3) ومحمد صلاح (72)، بينما أحرز لإيفرتون مايكل كين (19) وكالفيرت ليوين (81).

وبهذه النتيجة، عزز إيفرتون موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما ارتقى ليفربول للمركز الثاني، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط.

وكشر ليفربول عن أنيابه مبكرًا، بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة، بعد انطلاقة مميزة من روبرتسون في الجانب الأيسر، راوغ خلالها كولمان، وتبعها بعرضية أرضية لماني داخل منطقة الجزاء، ليسدد السنغالي كرة قوية في سقف الشباك.

وتعرض ليفربول سريعًا لضربة قوية، بعدما تعرض مدافعه فان دايك للإصابة في الدقيقة السادسة، في تدخل مع الحارس بيكفورد، ليخرج الهولندي مصابًا ويحل مكانه جوميز في الدقيقة العاشرة.

ونجح إيفرتون في معادلة النتيجة، في الدقيقة 19، بركنية متقنة أرسلها خاميس وارتقى لها كين، مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 25، بمخالفة نفذها أرنولد مباشرة، لكن تصدى لها بيكفورد بشكل رائع.

وتبادل صلاح الكرة مع تياجو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوجه المصري تسديدة ضعيفة بين يدي بيكفورد.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، بعدما تابع هندرسون كرة مرتدة من دفاعات إيفرتون، مسددًا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 48، لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 59، أرسل خاميس عرضية متقنة لريتشارلسون داخل منطقة الجزاء، الذي سدد رأسية اصطدمت بالقائم.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 72، بعد عرضية من هندرسون أبعدها مينا داخل منطقة الجزاء، ليتابعها المصري بتسديدة قوية مباشرة في المرمى.

واستفاق صلاح بعد تسجيل الهدف، وصوب كرة أخرى من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 79، لكن بيكفورد أبعدها.

وتمكن إيفرتون من معادلة النتيجة مجددا، في الدقيقة 81، بعدما أرسل دين عرضية متقنة من الجانب الأيسر، صعد لها ليوين برأسه مسددًا في الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ريتشارلسون، بسبب تدخله العنيف على تياجو في الدقيقة 90.

وبعد الطرد دفع كلوب بفينالدوم على حساب فابينيو، قبل أن يسجل هندرسون هدفًا في الدقيقة 94، لكن الفار ألغاه بسبب تسلل ماني، لينتهي اللقاء بالتعادل (2-2).