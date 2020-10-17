ديربي الغضب بين انتر ميلان و ميلان ضمن الدوري الايطالي

المستقلة/ – يستضيف إنتر ميلان غريمه ميلان على ملعب “جوسيبى مياتزا” فى ديربى الغضب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدورى الإيطالى، ويدخل إنتر ميلان لقاء اليوم، وهو يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد ميلان فى مركز الوصافة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق أتالانتا المتصدر، بعد أن حقق الروسونيرى الفوز فى جميع مبارياته الثلاث السابقة.

ويسعى ستيفانو بيولى المدير الفنى لفريق ميلان إلى مواصلة الانتصارات، وأيضا مواضلة سلسلة اللا هزيمة فىمختلف المسابقات، والتى بدأها الفريق فى الموسم الماضى، وأيضا للفوز من أجل انتزاع الصدارة، على أمل تعثر أتالانتا فى مواجهته الصعبة خارج ملعبه اليوم أمام نابولى على ملعب “سان باولو”.

ويعد ميلان هو الفريق الوحيد الذى لم تسكن شباكه أى أهداف حتى الآن فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “البيج فايف”.

ويدخل فريق الإنتر بقيادة مديره الفنى أنتونيو كونتى، وهو يعانى من غيابات عديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الثنائى آشلى يونج وأليسالندرو باستونى، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الدولى التشيلى أليكسيس سانشيز بداعى الإصابة، التى تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا فى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.