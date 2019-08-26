ديجيتال فنتشر البائع الحصري لمنتجات الحلول الإعلامية من أماديوس في دول الخليج

(المستقلة)..أبرمت “ديجيتال فنتشر” اتفاقاً مع شركة “أماديوس”، المزود الرائد عالمياً لحلول التكنولوجيا المتخصصة في قطاع السفر، لتصبح بذلك الموزع الحصري لمجموعة حلولها الإعلامية الفريدة والمبتكرة الخاصة بوثائق “أماديوس” لرحلة السفر وتطبيق “تشيك ماي تريب” ((CheckMyTrip لتلبية جميع الطلبات الإعلانية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة المشرق ومصر وإيطاليا.

وستعمل “ديجيتال فنتشر” مباشرةً مع المعلنين والوكالات في تلك المناطق، وستوفر لعملائها من خلال منتجات الحلول الإعلامية من “أماديوس”، إمكانية الوصول المباشر للتواصل مع المسافرين العالميين الذين أكدوا حجوزاتهم قبل الرحلة وخلالها وبعدها، مع توفر نقاط بيع في المناطق الحصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الإعلانية لحلول “أماديوس” الإعلامية هي عبارة عن وثائق سفر تصدرها وكالات السفر وتطبيق “تشيك ماي تريب” الجوال، وتساعد العلامات التجارية التي تعتمد معايير الاستهداف المتخصص على تقديم عروض مخصّصة للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم. ومن بين هذه المعايير، اللغة، ودرجة السفر، وفئة الأعمال، والمصدر، والوجهة، ومحطات التوقف، ومدة التوقف، ومدة الرحلة، وتواريخ الحجز، ودرجة الخدمة، ومزايا الرحلة المحجوزة، ورفيق الرحلة، والرفاهية، وجنس الراكب، وهدف الرحلة، والكثير غيرها.

وقال سامي حماده، الرئيس التنفيذي لشركة “ديجيتال فنتشر” في معرض تعليقه على هذا التحالف الاستراتيجي: “يولي المسافرون اهتماماً بسياق رحلتهم ويبدون تجاوباً معه. ومن شأن التفاعل في هذه المراحل الأساسية تعزيز فرص بقاء العلامة التجارية عالقةً في ذاكرتهم، من خلال تقديم محتوىً مناسب في الوقت والمكان الذي يطلبه فيه الجمهور. نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة، ونتطلع إلى اكتساب شركاء يشاركوننا في كتابة قصص النجاح”.

من جهتها، قالت سول فرايكسا، المديرة العالمية لمبيعات وتسويق إعلانات السفر، في إدارة قنوات السفر لدى “أماديوس”، بهذا الصدد: “إن التزام المنطقة العميق بالتحول الرقمي لا يثير استغرابنا، لكونها تشهد أحد قطاعات حجز خدمات السفر عبر الإنترنت الأسرع نمواً في العالم. تؤدي إعلانات السفر دوراً رئيسياً في ذلك، إذ تتيح لبائعي التجزئة الوصول إلى المسافرين بطرق جديدة وتفاعلية وفي الوقت المناسب. ويسرنا من هذا المنطلق الدخول في شراكة مع ’ديجيتال فنتشر‘ لدعم نمونا المرتقب في المنطقة والتأثير بشكل إيجابي على رحلات المسافرين”.

* المصدر: “ايتوس واير“