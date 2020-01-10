ديبالا بات قريبًا من التجديد عقده مع يوفنتوس

ديبالا بات قريبًا من التجديد عقده مع يوفنتوس

المستقلة ..يستعد يوفنتوس لبدء المحادثات مع وكلاء مهاجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من أجل تجديد عقده، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.

فقد ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، اليوم الجمعة، أن ديبالا بات قريبًا من التجديد مع يوفنتوس، أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي سيغلق ملف رحيله عن ناديه، بعدما كان على وشك تغيير القميص، الصيف الماضي.

ورفض الأرجنتيني الانتقال إلى مانشستر يونايتد، قبل انطلاق الموسم الجاري، مقابل رحيل روميلو لوكاكو إلى السيدة العجوز.

وعاد هذا الأمر بالنفع على يوفنتوس، فرغم غياب ديبالا عن انطلاقة الموسم، إلا أنه بات أكثر اللاعبين استخدامًا من قبل المدرب، ماوريسيو ساري، حيث لعب 23 مباراة وسجل 9 أهداف.

وينتهي عقد ديبالا الحالي، عام 2022، ويتقاضى من خلاله 7 ملايين يورو سنويا.

لكنه من المتوقع أن يحصل بموجب العقد الجديد، على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.