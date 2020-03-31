ديبالا الناجي من كورونا: لم أكن استطيع التنفس

المستقلة / كشف باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، تفاصيل بشأن معاناته مع الفيروس الخطير.

ويحاول ديبالا العودة للتدريبات مجددا، بعد أن تعافى من المرض الذي جعله يعاني من أجل التنفس.

وكان النجم الأرجنتيني ضمن 3 لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا بعد المدافع دانييلي روجاني ولاعب الوسط بليز ماتودي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، بجانب لاعبين آخرين في الدوري الإيطالي.

وقال ديبالا، 26 عاما، لمحطة يوفنتوس التلفزيونية “كنت أعاني من أعراض قوية لكنني تحسنت كثيرا”.

وأضاف “الآن يمكنني المشي وأحاول التدريب، قبل أيام عندما كنت أحاول القيام بهذه الأشياء كنت أشعر بمعاناة في التنفس وعضلاتي كانت تؤلمني”.

وتعطلت كرة القدم حول العالم بسبب جائحة كورونا، وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس.