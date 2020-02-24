ديانا كرزون تعلن عن موعد عقد قرانها على إعلامي شهير

(المستقلة) – منى شعلان/ أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، خلال مداخلة هاتفية لها فى إحدى الإذاعات الأردنية ، خبر عقد قرانها على الإعلامى الأردني معاذ العمري ، يوم الجمعة المقبل.

وقالت كرزون خلال المداخلة :”حاولنا على قد ما نقدر نخبى الخبر ليوم الجمعة لنعلنه بنفسنا ولكن كل الناس اللى تحبنا نزلت الخبر و باركتلنا”.

اقرا المزيد : أول تعليق من قصي خولي على أزمته مع زوجته وإهماله لنجله

ووجه لها العمري ، رسالة رومانسية ، خلال المداخلة ، قائلا : “أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي.. أنتي حد مختلف ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير”.

بدورها ردت عليه ديانا قائلة: “إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي”.

يذكر أن ديانا كرزون طرحت مؤخرا أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “صعب أقدر”، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.