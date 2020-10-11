ديانا حداد تفتتح رسمياً مستشفى بيلا روما للتجميل في دبي

المستقلة..بدعوة من مستشفى بيلا روما للتجميل، وسفيرة الأمل رواد عبد القادر رئيس مجلس الإدارة، قصّت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” شريط الإفتتاح الرسمي للمستشفى، بعد التحديثات الجديدة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في تقنيات التجميل.

و اقتصر الاحتفال على عدد معين بسبب حرص إدارة “بيلا روما” على التقيّد بالإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 والوقاية منه.

وقدمت رواد عبد القادر مفاجأة لديانا حداد بالاحتفال بعد ميلادها الذي صادف قبل أيام قليلة، عبرت بها عن مدى الحب والصداقة التي تكنها رواد للبرنسيسة، مؤكدة أنها سعيدة لتلبية دعوتها وأنهما صديقتين على المستوى الشخصي الى جانب أن الفنانة ديانا حداد تحظى بمحبة الجميع وأنها فنانة كبيرة تحمل شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي كافة.

من جهتها عبرت ديانا حداد لأهل الصحافة والإعلام الذين تواجدوا لتغطية حدث الإفتتاح عن سعادتها لتكون الى جانب صديقتها رواد و مستشفى بيلا روما في هذا اليوم للافتتاح الرسمي للمستشفى، ملفته النظر الى تطوره المستمر في استقطاب أهم وأحدث التقنيات والأدوات والكادر الطبي من أجل التجميل وما يتبعه من نمط حياة فيه الثقة والفرح والسعادة.

وتستعد ديانا حداد لطرح عمل غنائي جديد منفردة خلال الفترة المقبلة، والتي قامت بتسجيلها مؤخراً في ستوديوهات الصوت في دبي، حيث كان آخر إصداراتها أغنية “مش راح نختلف” والتي حملت اللون الكلاسيكي العاطفي.