ديانا حداد تحتفل باليوبيل الذهبي لنادي الفجيرة بدويتو مع عيضة المنهالي

(المستقلة)..إحتفلت “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد باليوبيل الذهبي على تأسيس نادي الفجيرة الرياضي، وقدمت ثلاث أغنيات في وصلتها الغنائية منها أغنية “دويتو” حماسية رياضية جديدة مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، والتي شكلت مفاجأة الحفل الذي أقيم في ستاد الفجيرة الدولي بعد المباراة الاحتفالية التي جمعت نادي الفجيرة الإماراتي لكرة القدم ونادي الأهلي المصري.

وحملت الأغنية “الدويتو” عنوان “حصن الذيابة” من كلمات الشاعر علي الخوار والحان الفنان فايز السعيد وتوزيع محمد صالح، وقدمت خلال الاحتفالية ايضاً أغنيتها “حبيبي مصري” التي تفاعل معها الجمهور في الستاد وخاصة جمهور النادي الأهلي، ثم أتبعتها بأغنيتها “بالراحة عليا” ذات اللحن والإيقاع الخليجي، ناقلة أجواء الحفل الى أجواء صاخبة فرحة بالحدث.

وشارك في هذا الحفل الذي أعدته وأخرجته الإماراتية نهلة الفهد، وبإشراف ومتابعة المنتج حلمي بشير، كل من الفنان عيضة المنهالي الذي قدم مجموعة من أغنياته على المسرح الى جانب “الدويتو” مع ديانا حداد، والفنان المصري تامر حسني، والفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنانة المصرية كارمن سليمان، حيث التقى الجميع في الكواليس وتبادلوا الأحاديث واللقاءات الصحافية مع أهل الصحافة والإعلام الفني والرياضي الحاضرة للحدث.

هذا وكانت “البرنسيسة” قد حضرت الى إماراة الفجيرة للاحتفال مع النادي على مرور خمسين عاماً على تأسيسه، قادمة من المملكة المغربية بعد أن حلت كضيفة شرف في مهرجان “قفطان مازاغان 2018” لصالح جمعية الايادي البيضاء الخيرية، وقدمت أغنيتين خلال الحفل “لافيستا” ذات الايقاع المغربي العالمي، وأغنية “تؤبر قلبي” ذات اللحن اللبناني، وذلك في منتجع مازاغان في مدينة الجديدة المغربية.