ديالى : قوة امنية تلقي القبض على متهم يمارس الابتزاز الالكتروني

المستقلة / – القت قوة امنية من قسم مكافحة الاجرام في شرطة ديالى القبض على متهم يقوم بالابتزاز الالكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء , ان قوة امنية القت القبض على متهم أقدم على أبتزاز أحد اقاربه عبر التواصل الاجتماعي واخذ مبالغ ماليه من خلال تهديده بنشر صور له .

واضاف ان الاجهزة الامنية حققت تقدما في ملاحقة مرتكبي الابتزاز الالكتروني رغم اتساع هذه الظاهرة . مبينا ان تنامي الوعي لدى المواطنين أسهم وبشكل كبير في الاطاحة بالعديد من مرتبكي جرائم الابتزاز في المحافظة