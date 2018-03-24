دونالد ترامب يمنع خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الامريكي

(المستقلة)… كشف البيت الأبيض عن سياسة جديدة تحظر الخدمة في الجيش الأمريكي على معظم المتحولين جنسيا.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى مذكرته السابقة حول خدمة المتحولين جنسيا في الجيش لصالح سياسة جديدة تم التوصل إليها من خلال دراسة مكثفة قام بها كبار القادة العسكريين والمدنيين، بمن فيهم قدامى المحاربين”.

وأضاف “من بين أمور أخرى، تنص السياسات التي وضعها وزير الدفاع على أن الأشخاص المتحولين جنسيا الذين لديهم تاريخ أو تشخيص على وجود خلل في الجنس، يتم استبعادهم من الخدمة العسكرية، باستثناء بعض الظروف المحدودة”.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن توصل وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين لديهم تاريخ أو تشخيص على وجود خلل في الجنس “يشكلون خطرا كبيرا على الفعالية العسكرية”.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، كانت قد رفعت الحظر عن المتحولين جنسيا في الجيش عام 2016، في عهد الوزير آشتون كارتر.(النهاية)