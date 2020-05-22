دول عربية وإسلامية تحيي يوم القدس العالمي

(المستقلة)..أحيت جماهير عدة في دول عربية وإسلامية يوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فشهد كل من العراق واليمن ولبنان وإيران مسيرات كبرى، كما شهدت الهند وباكستان وماليزيا وتركيا مظاهرات للتأكيد على إسلامية القدس.

و نظم آلاف العراقيين مسيرة شرقي بغداد دعما للقضية الفلسطينية. وتظاهر المئات من فصائل مختلفة من الحشد الشعبي وهم يحملون رايات تدعو إلى تحرير القدس.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام العراقية والفلسطينية، وصوراً لشهداء فلسطينيين ارتقوا خلال الأسابيع الماضية في غزة.

وفي لبنان ، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مهرجان كبير بمناسبة يوم القدس العالمي، إن صفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتسليم القدس والمقدسات لإسرائيل. وأضاف أن المطلوب من الدول العربية والإسلامية ألا تنساق وراء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، انطلقت مسيرة في شارع الستين إحياء ليوم القدس، وأكد المشاركون أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، مشيرين إلى أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة.

وفي إيران، خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مظاهرات كثيرة خرجت، ورفع المشاركون فيها لافتات دعم لمسيرات العودة ومقاومة الاحتلال، ورددوا شعارات تندد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني بهذه المناسبة إن هدف كل المسلمين هو تحرير القدس وكل فلسطين، وأضاف أن إسرائيل لن تنعم بالأمان في المنطقة، وأن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه.

وتنظم مظاهرة هذا العام تحت شعار “لا لصفقة القرن”، وهو الاسم الذي اشتهرت به إعلاميا خطة السلام التي يجري الحديث عن أن الولايات المتحدة تعدها لحل القضية الفلسطينية.

ويعود تنظيم المسيرات في يوم القدس العالمي إلى عام 1979، حيث نظمت أول مسيرة في طهران بأمر الخميني، دعما للقضية الفلسطينية.

وفي إسطنبول انطلقت من جامع الفاتح التاريخي مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص، إحياء ليوم القدس العالمي، وللتنديد بنقل السفارة الأميركية للقدس.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرار الأميركي والقتل الذي يتعرض له المدنيون الغزيون، كما رددوا شعارات تندد بصمت المجتمع الدولي وتواطئه مع إسرائيل.

وفي باكستان، احتشد مئات الباكستانيين في العاصمة إسلام آباد وفي مدن أخرى للتظاهر إحياء ليوم القدس، وخلال التظاهرة في إسلام آباد أحرقت دمية على شكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إضافة إلى حرق العلم الإسرائيلي.

ونظم مئات المسلمين في شمال الهند مظاهرات غاضبة بمناسبة يوم القدس العالمي. وخرجت مظاهرة حاشدة في مدينة “سريناغار” في إقليم كشمير عقب صلاة الجمعة، حيث جاب المشاركون الشوارع ورددوا شعارات تندد بأميركا وإسرائيل.

واستخدمت السلطات الهندية الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين في المدينة، تخوفا من تحويل انفصاليين كشميريين المظاهرات إلى أعمال عنف.

وفي ماليزيا، طالب متظاهرون الولايات المتحدة بمراجعة موقفها تجاه إسرائيل، في مذكرة سُـلمت للسفارة الأميركية بمناسبة مسيرة القدس، وشارك في المظاهرة ممثلون عن مختلف أطياف المجتمع الماليزي.