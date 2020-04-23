دول اعلنت رمضان السبت

أعلنت عدة دول إسلامية عدم ثبوت رؤية شهر رمضان، ليكون يوم السبت اول أيام رمضان.

** إيران

أعلن عضو لجنة الاستهلال علي رضا موحد نجاد، أن “بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران”.

** باكستان

أعلنت باكستان رسميا أن “الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت أول أيام رمضان”.

** سلطنة بروناى

أعلنت سلطنة بروناي، “السبت غرة شهر رمضان المبارك”.

** سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان الخميس، إلى أن “بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال”.

** المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان بالمملكة سيكون يوم السبت 25 أبريل 2020 بعد عدم ثبوت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الخميس.

** السودان

اعلن مجمع الفقه الإسلامي السوداني أن يوم السبت المقبل هو غرة شهر رمضان لعام ١٤٤١ هجرية، بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان بصريا وبالأجهزة البصرية، ليكون يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت غرة شهر رمضان