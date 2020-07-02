دولة عربية الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء

أحرز السودان المركز الأول بأرخص تعرفة كهرباء للمنازل في العالم في ديسمبر الماضي، وذلك وفقا لتصنيف موقع globalpetrolprices.com المختص في تتبع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم.

ووفقا للتصنيف جاء السودان في المركز الأول، تليه في المركز الثاني فنزويلا، ومن ثم كوبا في المركز الثالث، فإيران في المركز الرابع.

والجدير ذكره أن ليبيا وقطر جاءتا أيضا في مجموعة أرخص 10 دول في العالم بسعر كهرباء المنازل، حيث احتلت ليبيا المركز السادس، أما قطر فقد جاءت في المركز العاشر.

وعن أسعار الكهرباء للمنازل في السودان، قال موقع “كوش نيوز” إن سعر الكيلوواط الساعي الواحد لأدنى شريحة يبلغ 15 قرشا (الجنيه السوداني = 100 قرش) ما يعادل 0.001 دولار، وذلك بناء على سعر صرف السوق الحرة، فيما يبلغ سعر الكيلوواط الساعي الواحد في أعلى شريحة 85 قرشا (0.006 دولار).

ورجحت مصادر للموقع السوداني أنه سيتم رفع تعرفة الكهرباء في السودان في أغسطس المقبل، حيث سيصبح سعر الكيلوواط الساعي الواحد لأدنى شريحة 1 جنيه سوداني بدلا من 15 قرشا، ما يعني أن السعر سيصعد بنحو 7 مرات.

أما سعر الشريحة الأعلى سيصبح 5 جنيهات بدلا من 85 قرشا للكيلوواط الساعي الواحد، أي أن السعر من المرجح أن يرتفع بنحو 6 مرات.