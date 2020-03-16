دولة القانون يرفض تسمية مرشح خارج التوافق..ويستمر بمساعيه

(المستقلة).. اعلن ائتلاف دولة القانون عن استمرار مساعيه من اجل الى توافق بشأن مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، معربا عن رفضه ان يقوم رئيس الجمهورية بالتكليف.

وقال بيان صادر عن الائتلاف،اليوم الاثنين “رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع ، الا اننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع اخواننا في الكتل لتقريب وجهات النظر ، من اجل الوصول باْذن الله الى مرشح نعتقد فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة ، ونقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات”.

واضاف البيان “نعلن عدم موافقتنا على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله” ..