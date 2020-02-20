دولة القانون يدعو علاوي للاعلان على الملأ عن اية كتلة او حزب تضغط عليه

(المستقلة)… دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى الاعلان على الملأ عن اسماء اية كتلة او حزب تضغط عليه لفرض وزراء عليه.

وقال البعيجي في بيان تلقته (المستقلة) اليوم ان “تأخير حسم امر الحكومة الجديدة ومنحها الثقة داخل قبة البرلمان هو نتيجة الرفض لبعض القوى السياسية للحكومة الجديدة بسبب ان اختيارها تم من قبل رئيس الوزراء المكلف وهذا الامر غير مقبول”.

واضاف انه “على جميع القوى السياسية والاحزاب ان تترك تشكيل الحكومة للسيد محمد توفيق علاوي وان لاتتدخل بفرض اي مرشح لشغل اي حقيبة وزارية حتى يكون هو المسؤول الاول والاخير على حكومتة ويستطيع ان يحقق شيئا خلال الفترة التي سيحكم بها البلد لحين اجراء الانتخابات المبكرة ”

وتابع البعيجي انه “في حال استمر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بسبب تمسك بعض القوى السياسية بفرض مرشحيها على رئيس مجلس الوزراء المكلف ان يخرج للاعلام ويصرح على اي كتلة اوحزب ضغطت عليه لفرض وزراء عليه حتى يعرف المتظاهرون من هو سبب دمار البلد الذي اوصلنا الى مانحن عليه بسبب المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين هذه الاحزاب طيلة الفترة السابقة والى يومنا”. (النهاية)